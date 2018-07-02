Пранкеры Вован и Лексус разыграли главу СБУ от имени Бабченко

02.07.2018 13:26



Известные российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) решили разыграть главу СБУ (Служба безопасности Украины) Василия Грицака, передает РИА Новости. Шутники представились российским журналистом Аркадием Бабченко. На записи можно услышать, как так называемый «Бабченко» рассказывает Грицаку о том, что на него напали в центре Киева. В ответ Грицак обещает прислать помощь.