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В Британии тайно отрепетировали смерть Елизаветы II

02.07.2018 11:47
В Британии тайно отрепетировали смерть Елизаветы II

В Британии прошла тайная репетиция сценария на случай смерти королевы Елизаветы II, передает РБК со ссылкой на Times. Участие в ней приняли зам Терезы Мэй Дэвид Лидингтон, министр внутренних дел Саджид Джавид, глава палаты общин Андреа Лидсом и глава шотландской администрации Дэвид Манделл. Репетиция получила кодовое название: «Castle Dove». Одной из тем стало обсуждение по поводу того, как и когда премьер будет делать первые заявления.

Кроме этого был разработан план действия членов кабмина на период 10-дневного национального траура. Согласно сценарию, после смерти королевы 600 человек прибудут в Букингемский дворец, где будет объявлен новый король. Затем тело Елизаветы будет находиться во дворце 4 дня, а ее преемник совершит поездки в Шотландию и Уэльс.

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