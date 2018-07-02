На Google-картах Крымский мост подписан на украинском языке

02.07.2018 10:58



Сервис Google Maps обозначил на карте Крымский мост, подписав его на украинском языке, передает РИА Новости. Причем, со стороны Тамани сооружение подписано на русском языке, а уже ближе к полуострову – на украинском: «Кримський Мiст». Вместе с этим выстроить маршрут от Тамани до Керчи через мост сервис Google Maps не предлагает.