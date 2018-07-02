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ИЗМИР

На Google-картах Крымский мост подписан на украинском языке

02.07.2018 10:58
На Google-картах Крымский мост подписан на украинском языке

Сервис Google Maps обозначил на карте Крымский мост, подписав его на украинском языке, передает РИА Новости. Причем, со стороны Тамани сооружение подписано на русском языке, а уже ближе к полуострову – на украинском: «Кримський Мiст». Вместе с этим выстроить маршрут от Тамани до Керчи через мост сервис Google Maps не предлагает. 

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11:23 0 0
Евгений:

В Крыму официальными являются 3 языка, вот надо еще и на Крымско-татарском подписать и все будут довольны)))

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