Порошенко заявил, что «самый искренний друг Украины» - это Оттава

02.07.2018 09:26



Украинский глава Петр Порошенко обратился к Канаде со словами поздравления по поводу национального праздника, передает РИА Новости со ссылкой на его Фейсбук. В своем послании глава страны отметил, что самый искренний друг Киева – это Оттава.

«Нет в мире второго такого искреннего украинского друга, как Канада. Счастья и процветания стране, в которой живут такие прекрасные люди. С днем Канады!», — написал президент Украины.

Напомни также, что Канада еще в прошлом году решила одобрить поставку летального оружия на Украину. В тот раз украинский лидер выразил Оттаве благодарность за «мощный и своевременный сигнал поддержки».