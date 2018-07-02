Британские ВВС ударили по сирийским военным

02.07.2018 09:04



Британские ВВС нанесли удар по позициям, где расположены правительственные войска Сирии, сбросив на них бомбу. Как передает РИА Новости, об этом сообщает Sunday Times. Как пишет СМИ, это произошло в прошлом месяце в районе Ат-Танф, месте, где расположена база сил США и Британии. Удар был нанесен самолетом Typhoon. Это была 227-килограммовая бомба с лазерным наведением. В результате авиаудара погиб офицер правительственных войск. Ранения получили семь человек из числа сирийских военных.