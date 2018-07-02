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ИЗМИР

Британские ВВС ударили по сирийским военным

02.07.2018 09:04
Британские ВВС ударили по сирийским военным

Британские ВВС нанесли удар по позициям, где расположены правительственные войска Сирии, сбросив на них бомбу. Как передает РИА Новости, об этом сообщает Sunday Times. Как пишет СМИ, это произошло в прошлом месяце в районе Ат-Танф, месте, где расположена база сил США и Британии. Удар был нанесен самолетом Typhoon. Это была 227-килограммовая бомба с лазерным наведением. В результате авиаудара погиб офицер правительственных войск. Ранения получили семь человек из числа сирийских военных.

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