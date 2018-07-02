Российская народная актриса Татьяна Пилецкая сегодня отмечает 90-летие

02.07.2018 06:54



Народная артистка России Татьяна Пилецкая 2 июля отмечает 90-летний юбилей. Об этом сообщает корр. ТАСС.

Отмечается, что в честь такой замечательной дате весь сентябрь в «Балтийском доме», актрисой которого является Плисецкая, будет посвящен ее творчеству. Зрители смогут посмотреть спектакли с ее участием: «Шерлок Холмс», «Театральный роман», «Деревья умирают стоя».

7 сентября Татьяна Львовна исполнит главную роль в премьерном спектакле «Ма-Мурэ» французского писателя Жана Сарман, а 21 сентября состоится юбилейный вечер, на котором соберутся ее друзья и коллеги