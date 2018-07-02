В нескольких десятках городов России прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста

02.07.2018 03:01



1 июля в нескольких десятках городов России прошли акции протеста, митинги и шествие против повышения пенсионного возраста, сообщает РБК.

Организаторами митингов в Омске, Вологде, Смоленске, Брянске, Иваново, и Биробиджане выступили представители партии «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР. Оппозиционер Алексей Навальный и его сторонники провели мероприятия почти в 30 городах, в их числе Хабаровск, Архангельск, Пермь, Челябинск, Мурманск и другие.

Первые акции прошли на Дальнем Востоке. В Комсомольске-на-Амуре на площади Ленина на согласованный митинг собралось около 1500 человек.