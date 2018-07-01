В Калифорнии обнаружен очень яркий неопознанный объект
01.07.2018 23:58
Фото: ufoinsight.com
В Калифорнии (США) уфолог Линда Миллер сделала несколько фотоснимков, на которых позже обнаружила необычный неопознанный летающий объект. При фотосъемке использовался аппарат Canon Sl2 50 мм с экспозицией 12,9 сек.
НЛО напоминал звездное движение либо запуск ракеты, пишет actualnews.org. На фото четко просматривается ярко-светлый объект. Сейчас специалисты пытаются выяснить, что за объект попал в объектив камеры.
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