Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
30 ИЮН, 19:45 МСК
USD (ЦБ)    62,7565
EUR (ЦБ)    
ЧМ 218
ИЗМИР

Президент России указом утвердил национальный план противодействия коррупции

30.06.2018 16:56
Президент России указом утвердил национальный план противодействия коррупции

Глава Российской Федерации Владимир Путин своим указом утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы и органам власти рекомендовал обеспечить реализацию намеченных  планом мероприятий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

переслать на email
Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
17:28 0 0
клео:

васильева сердюков чубайс в ус не дуют . молочный переулок кисельные берега. правительство извинилось перед васильевой , что та не успела разворовать до конца всю армию а сердюкову за участие в аферах васильевой выдали звезду героя. как же он отбивался от прессы

Статьи

Что такое жизнь, как она возникла на Земле и есть ли она еще где-нибудь во Вселенной

Что такое жизнь, как она возникла на Земле и есть ли она еще где-нибудь во Вселенной
Наука и технологии

«Мусорные бунты» в Подмосковье – бессмысленные и беспощадные?

«Мусорные бунты» в Подмосковье – бессмысленные и беспощадные?
Политика

«Угроза со стороны США будет и дальше нарастать». Зачем Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу нефти

«Угроза со стороны США будет и дальше нарастать». Зачем Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу нефти
Интервью и комментарии 1

Салах и Кадыров, торт для Месси и «Лада» для сербского капитана. Как российские регионы сходят с ума по ЧМ-2018

Салах и Кадыров, торт для Месси и «Лада» для сербского капитана. Как российские регионы сходят с ума по ЧМ-2018
События и факты

Узнай, страна

В Орле реконструируют городской парк культуры

В Орле реконструируют городской парк культуры

В Курской области поощряют социальное предпринимательство

В Курской области поощряют социальное предпринимательство

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

17:31 В Якутии сел на мель теплоход «Ракета-269», пострадали 6 человек В Якутии сел на мель теплоход «Ракета-269», пострадали 6 человек
Громкий «одобрямс». Партия власти придумывает, как «продать» гражданам пенсионную реформу
Громкий «одобрямс». Партия власти придумывает, как «продать» гражданам пенсионную реформу
17:10 Президент США попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти Президент США попросил Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти
16:31 Скоро Минобороны ожидает получить первую партию серийных самолетов Су-57 Скоро Минобороны ожидает получить первую партию серийных самолетов Су-57
07:16 В Шри-Ланке зарегистрировали рост числа случаев лептоспироза
06:27 Генсек ООН призвал все стороны немедленно остановить боевые действия на юго-западе Сирии Генсек ООН призвал все стороны немедленно остановить боевые действия на юго-западе Сирии

Узнай, страна!

29 ИЮН, 20:56 В Орле реконструируют городской парк культуры В Орле реконструируют городской парк культуры
Сделка по Сирии или пиар? Чего ждать от встречи Путина и Трампа
Сделка по Сирии или пиар? Чего ждать от встречи Путина и Трампа
29 ИЮН, 20:49 В Курской области поощряют социальное предпринимательство В Курской области поощряют социальное предпринимательство
29 ИЮН, 18:24 Тамбовская область презентовала другим регионам свой промышленный потенциал Тамбовская область презентовала другим регионам свой промышленный потенциал
29 ИЮН, 18:00 В Калужской области будут выпускать суперконцентраты красителей и добавок для изделий из пластмасс В Калужской области будут выпускать суперконцентраты красителей и добавок для изделий из пластмасс
29 ИЮН, 17:28 На Сахалине к ЧМ-2018 открыли стадион для своих футболистов На Сахалине к ЧМ-2018 открыли стадион для своих футболистов
29 ИЮН, 16:13 Первый российский завод по производству кормов для домашних животных открыли в Подмосковье Первый российский завод по производству кормов для домашних животных открыли в Подмосковье
Свободный сенатор. Почему Франция больше не обвиняет Сулеймана Керимова в мошенничестве
Свободный сенатор. Почему Франция больше не обвиняет Сулеймана Керимова в мошенничестве
29 ИЮН, 12:50 Участник выставки-ярмарки «АгроОмск-2018» представит новую технику для внесения удобрений в почву Участник выставки-ярмарки «АгроОмск-2018» представит новую технику для внесения удобрений в почву

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter