Президент России указом утвердил национальный план противодействия коррупции
30.06.2018 16:56
Глава Российской Федерации Владимир Путин своим указом утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы и органам власти рекомендовал обеспечить реализацию намеченных планом мероприятий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.
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васильева сердюков чубайс в ус не дуют . молочный переулок кисельные берега. правительство извинилось перед васильевой , что та не успела разворовать до конца всю армию а сердюкову за участие в аферах васильевой выдали звезду героя. как же он отбивался от прессы