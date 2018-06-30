Президент России указом утвердил национальный план противодействия коррупции

30.06.2018 16:56



Глава Российской Федерации Владимир Путин своим указом утвердил национальный план противодействия коррупции на 2018-2020 годы и органам власти рекомендовал обеспечить реализацию намеченных планом мероприятий. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на документ, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.