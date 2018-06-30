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ИЗМИР

В Шри-Ланке зарегистрировали рост числа случаев лептоспироза

30.06.2018 07:16

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышке лептоспироза в Республике Шри-Ланка (Южная Азия), передает «Газета.RU», ссылаясь на пресс-службу ведомства.

По данным Минздрава страны, с начала 2018 года число случаев лептоспироза превысило 1,5 тыс. человек.

Уточняется, что лептоспироз — это инфекция, вызванная бактериями рода Leptospira, и протекает в организме человека в виде лихорадочного заболевания, которое начинается в Шри-Ланка в сезон дождей или в засушливый период.

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