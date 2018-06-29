Россия попытается аннулировать решение о наделении ОЗХО обвиняющими полномочиями

29.06.2018 20:42



Россия попытается отменить решение о наделении ОЗХО обвиняющими полномочиями. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости. По его словам, Россия сделает попытку аннулировать принятое решения во время конференции стран-участниц организации, но, если это сделать не удастся, то, по мнению министра, ОЗХО не сможет оставаться универсальной организацией и, возможно, прекратит работу.