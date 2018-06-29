Новое покрытие может делать натуральные ткани водонепроницаемыми

29.06.2018 20:17



Ткани, которые противостоят воде, необходимы для всего, от непромокаемой одежды до военных палаток, но, как было показано, обычные водоотталкивающие покрытия сохраняются в окружающей среде и накапливаются в наших телах, и поэтому они, вероятно, будут поэтапно устранены по соображениям безопасности, пишет журнал NANO.

Команда профессоров Массачусетского технологического института Крипа Варанаси и Карена Глисона разработала новое покрытие, которое не только добавляет водоотталкивающие свойства натуральным тканям, таким как хлопок и шелк, но также более эффективно, прочно и экологически чисто, чем существующие покрытия. Новое покрытие работает на многих различных видах тканей, сообщает профессор Варанаси, включая хлопок, нейлон и лен, и даже на непахристых материалах, таких как бумага, открывая множество потенциальных способов применения. Система была протестирована на разных типах тканей, а также на разных тканевых рисунках этих тканей.

Теперь команда планирует продолжить работу по оптимизации химической формулы для наилучшей возможной водоотталкивающей способности и надеется лицензировать запатентованную технологию для существующих тканей и одежды компаний