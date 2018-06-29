По иску "Газпрома" о расторжении контрактов с "Нафтогазом" начали формировать трибунал

29.06.2018 18:31



Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что по иску "Газпрома" о расторжении контрактов с "Нафтогазом" на транзит газа через территорию Украины, Стокгольмский арбитражный суд приступил к формированию трибунала, пишет Интерфакс. Также, Алексей Миллер подчеркнул, что "Газпром" будет вести переговоры с "Нафтогазом" о новый контрактах на транзит газа, только при условии восстановления интересов сторон.