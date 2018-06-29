Националисты Украины "присвоила" земли России, Польши и Словакии

29.06.2018 17:21



Глава националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что территории Дальнего Востока и Брянской области до 1921 года принадлежали Украине, пишет газета Известия. Также, по его словам, украинскими считались и некоторые территории, которые в настоящее время принадлежат Польше и Словакии.