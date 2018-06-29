Националисты Украины "присвоила" земли России, Польши и Словакии
29.06.2018 17:21
Глава националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок заявил, что территории Дальнего Востока и Брянской области до 1921 года принадлежали Украине, пишет газета Известия. Также, по его словам, украинскими считались и некоторые территории, которые в настоящее время принадлежат Польше и Словакии.
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Широко шагать штаны порвут есть такая пословица!Скоро если так замахиваться они и свой Киев потеряют в итоге они не думают как остановить свой нацизм а с помощью нацизма пытаются развязать на своей территории войну и обвинить в этом Россию в их нападении а в соответствии и захвате емель ,пусть знают они свой путь выбрали это Европа ,скатертью дорога ,поболтаетесь как ГО-НО в проруби и утоните в унитазе рано или поздно Вас смоют!