Rolling Stone составил 100 лучших песен начала XXI века

29.06.2018 16:59



Американский журнал Rolling Stone опубликовал 100 лучших песен первого десятилетия XXI века. В список вошли композиции разных исполнителей от Бейонсе и Леди Гага до Radiohead и Kanye West. Первое место в ТОР-100 заняла песня "Crazy in Love," Beyonce feat. Jay-Z, второе "Paper Planes," M.I.A. Также в 10 лучших вошли композиции "Seven Nation Army," The White Stripes, "Hey Ya!", Outkast, "99 Problems," Jay-Z, "Maps," Yeah Yeah Yeahs, "Runaway," Kanye West feat. Pusha T, "Rolling in the Deep," Adele, "Royals," Lorde и "Last Nite," The Strokes