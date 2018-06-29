Трамп собирается предложить Путину сделку по Сирии

29.06.2018 16:29



Президент США Дональд Трамп собирается предложить сделку по Сирии лидеру России Владимиру Путину во время их встречи в Хельсинки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на американский телеканал CNN. По полученной информации, данная сделка предполагает получение контроля правительственными войсками Сирии, при поддержке России, над территорией около границы с Иорданией, занятой оппозицией, поддерживаемой США. Это будет способствовать скорейшему выводу американских войск с сирийской территории.