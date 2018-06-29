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Радиолюбители США перехватили сигнал о запуске термоядерных ракет

29.06.2018 15:55
Радиолюбители США перехватили сигнал о запуске термоядерных ракет

Американские радиолюбители перехватили сигнал с военных учений США, во время которых отрабатывались действия военных при начале запланированного масштабного нападения с применением ядерного оружия, пишет Газета.RU. Сигнал предназначался для межконтинентального бомбардировщика-ракетоносца B-52 Stratofortress, который, после получения сигнала, должен выпустить крылатые ракеты с термоядерными боеголовками AGM-86 ALCM.

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