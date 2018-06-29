Ученые нашли способ искоренения рака иммунными клетками с нанопокрытием

29.06.2018 15:33



Можем ли мы использовать нанотехнологию для трансформации наших собственных иммунных клеток в серийные убийцы рака? Доктор Карстон Р. Вагнер, профессор и назначенный заведующий кафедрой медицинской химии в Wagner College of Pharmacy, доказал, что его команда разработала методы, которые активируют иммунные клетки, особенно Т-клетки, для отслеживания и уничтожения опухолевых клеток, пишет phys.org.

Команда доктора Вагнера разработала метод быстрой функционализации поверхностей Т-клеток без генной инженерии. Исследование продемонстрировало способность безопасно искоренить солидные опухоли у мышей. Кроме того, исследование показало эффективность против рака молочной железы, наиболее распространенной формы рака среди женщин.

«Мы разработали нанопокрытие на основе белка, которое связывается с Т-клетками», - объяснил профессор Вагнер. «Модифицированные Т-клетки, называемые рецепторами протезирования антигена, быстро и непрерывно уничтожают раковые клетки при их обнаружении. С некоторой удачей, используя инструменты химической биологии и нанотехнологий, мы можем расширить сферу применения иммунотерапии рака для лечения некоторых из самых тяжелых видов рака, с которыми мы сталкиваемся».