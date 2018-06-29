Сборная России перед матчем 1/8 финала Чемпионата проводит тренировки в полном составе

29.06.2018 14:35



Накануне предстоящего матча 1/8 финала Чемпионата мира-2018 по футболу национальная сборная России проводит тренировки в полном составе, передает РИА Новости. В общей группе работают все 23 футболиста, и без ограничений.

В пятницу тренировка проходит на подмосковной базе в Новогорске.

Напомним, что матч сборной России, в котором она встретиться с командой Испании стоится в это воскресенье на московском стадионе «Лужники».