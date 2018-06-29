Владимир Путин подписал закон о преобразовании «Почты России» в АО

29.06.2018 14:08



Главой РФ Владимиром Путиным был подписан закон, в котором речь идет об акционировании «Почты России», передает Интерфакс со ссылкой на портал правовой информации.

Соответствующий законопроект был принят в Госдуме 21 июня, а в Совфеде его одобрили 27 июня.

Согласно закону, ФГУП «Почта России» должна будет преобразоваться в непубличное АО, где сто процентов акций будет принадлежать государству.