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ИЗМИР

Россия подала иск в ВТО к США о пошлинах на сталь и алюминий

29.06.2018 13:05
Россия подала иск в ВТО к США о пошлинах на сталь и алюминий

Россия решила подать иск в ВТО (Всемирная торговая организация), чтобы обжаловать дополнительные пошлины США на сталь и алюминий, передает Интерфакс со ссылкой на сообщение Минэкономразвития РФ. По словам министра экономического развития Максима Орешкина, иск было решено подать в связи с нарушениями правил ВТО, которые нарушили американцы, вводя пошлины.

Напомним также, что до этого аналогичные иски были поданы со стороны ЕС, Китая, Индии, а также Канады, Мексики и Норвегии.

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