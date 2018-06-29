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Феоктистову вернули два миллиона долларов, которые были переданы Улюкаеву

29.06.2018 11:16
Феоктистову вернули два миллиона долларов, которые были переданы Улюкаеву

Решением московского Замоскворецкого суда генералу ФСБ Олегу Феоктистову было возвращено два миллиона долларов наличными, передает РИА Новости из зала судебных заседаний. Напомним, что эти деньги ранее были признаны вещественным доказательством по делу Алексея Улюкаева. Сумма была передана главой «Роснефти» Игорем Сечиным во время «оперативного эксперимента» Улюкаеву. Как стало известно позднее, это была взятка за положительное заключение на покупку «Башнефти».

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