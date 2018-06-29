Пентагон разработал «говорящие листовки», которые будут распространяться на территории противника
Командование спецопераций ВС США (USSOCOM) создало «говорящие листовки», которые, как передает ТАСС со ссылкой на Defense One, планируется распространять среди населения на территории, которую «контролирует противник». Еще один вариант распространения – среди военных неприятеля.
Листовка пока что находится на стадии экспериментального образца. Ее толщина около четырех стандартных листов. На ней находится аудиоинформация – длина записи около 30 секунд. В данный момент Пентагон ищет специалистов, которые доработали бы опытный образец, который в дальнейшем можно использовать в боевых условиях.
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