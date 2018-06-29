Пентагон разработал «говорящие листовки», которые будут распространяться на территории противника

29.06.2018 10:55



Командование спецопераций ВС США (USSOCOM) создало «говорящие листовки», которые, как передает ТАСС со ссылкой на Defense One, планируется распространять среди населения на территории, которую «контролирует противник». Еще один вариант распространения – среди военных неприятеля.

Листовка пока что находится на стадии экспериментального образца. Ее толщина около четырех стандартных листов. На ней находится аудиоинформация – длина записи около 30 секунд. В данный момент Пентагон ищет специалистов, которые доработали бы опытный образец, который в дальнейшем можно использовать в боевых условиях.