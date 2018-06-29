Брат Алексея Навального Олега вышел из колонии

29.06.2018 10:27



Олег Навальный вышел на свободу из колонии № 5 в поселке Нарышкино (Орловская область), передает РБК со ссылкой на Twitter главы отдела расследований ФБК Георгия Албурова.

Напомним, что Олега Навального обвинили в крупном мошенничестве, которое было совершено с компанией ​«Ив Роше Восток» и Многопрофильной процессингововой компанией (МПК). Речь идет о хищении крупной суммы: порядка 26 млн руб. у «Ив Роше» и еще более 4 млн руб. у МПК.