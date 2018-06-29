РЖД планируют сократить штат на 42 тысячи человек

29.06.2018 10:16



К 2025 году РЖД планируют сократить количество персонала на 42 тысячи человек, передает РИА Новости со ссылкой на долгосрочную программу развития компании. На сегодняшний день сотрудниками РЖД являются 737,4 тысячи человек.

Сокращение количества трудящихся хотят снизить «за счет естественного оттока персонала», а также благодаря перераспределению трудовых ресурсов. Свою роль сыграют и новые технологии, которые планируется внедрить на предприятие.