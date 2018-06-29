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ИЗМИР

Установлена личность стрелка из Аннаполиса

29.06.2018 09:53
Установлена личность стрелка из Аннаполиса

Сотрудники полиции смогли установить личность мужчины, который устроил стрельбу в редакции Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд), передает Интерфакс со ссылкой на CBS News. Им оказался 38-летний Джаррод Рамос, житель Мэриленда. Его опознали с помощью базы документов (паспортов и водительских прав), так как сам преступник категорически отказался сотрудничать с полицией, и даже намеренно повредил пальцы, чтобы его не опознали по отпечаткам.

Что касается самой атаки, то, как заявляют в полиции, она была спланированной и целенаправленной. 

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