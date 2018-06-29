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ИЗМИР

ЕС призывает Россию признать ответственность за крушение лайнера MH17

29.06.2018 08:57
ЕС призывает Россию признать ответственность за крушение лайнера MH17

Евросоюз обратился к России с призывом признать ответственность и полноценно сотрудничать при расследовании крушения малайзийского Боинга MH17, которое произошло на Украине в 2014 году. Как передает РИА Новости, об этом говорится в заключениях евросаммита, которые в пятницу получили одобрение.

Напомним также, что ранее российский МИД категорически отрицает причастность России к этому инциденту, заявляя, что подобные обвинения предвзяты. Кроме этого, президент РФ Владимир Путин сообщал, что Россию не пускают к расследованию авиакатастрофы. Что касается признания итогов расследования, то, как заявил президент, это произойдет только в том случае, если Москва будет принимать в нем участие.

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