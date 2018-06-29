Гус Хиддинк рассказал о сильных сторонах сборной России по футболу

29.06.2018 08:26



Экс-главный тренер российской сборной Гус Хиддинк поделился своим мнением о том, какие сильные стороны национальной команды помогли ей пройти до финальной части ЧМ-2018, передает РИА Новости. По словам специалиста, футболисты очень много потратили энергии в первых матчах. Хиддинк отметил, что у команды есть несколько интересных молодых игроков в центре поля.

Кроме этого, тренер отметил, что сборной РФ есть два опасных для соперника нападающих. Это Федор Смолов и Артем Дзюба.