Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
29 ИЮН, 00:16 МСК
USD (ЦБ)    63,2910
EUR (ЦБ)    73,0884
ЧМ 218
ИЗМИР

СМИ: шесть человек погибли при стрельбе в редакции Capital Gazette в США

28.06.2018 23:40
СМИ: шесть человек погибли при стрельбе в редакции Capital Gazette в США

Фото: joshuamckerrow / Twitter

Шесть человек погибли, более двадцати получили ранения во время стрельбы на территории главного офиса газеты Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд, США). Об этом сообщает телекомпания MSNBC, передает ТАСС.

Сотрудники американских правоохранительных органов назвали случившееся «локальным инцидентом», а не терактом. Как сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс, президент США проинформирован о стрельбе.

Здание редакции эвакуировали. Как сообщил представителям СМИ шериф Рон Бэйтмен, подозреваемый в стрельбе задержан. В настоящее время правоохранители ищут в редакции его возможных сообщников.

переслать на email
Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Что такое жизнь, как она возникла на Земле и есть ли она еще где-нибудь во Вселенной

Что такое жизнь, как она возникла на Земле и есть ли она еще где-нибудь во Вселенной
Наука и технологии

«Мусорные бунты» в Подмосковье – бессмысленные и беспощадные?

«Мусорные бунты» в Подмосковье – бессмысленные и беспощадные?
Политика

«Угроза со стороны США будет и дальше нарастать». Зачем Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу нефти

«Угроза со стороны США будет и дальше нарастать». Зачем Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу нефти
Интервью и комментарии

Салах и Кадыров, торт для Месси и «Лада» для сербского капитана. Как российские регионы сходят с ума по ЧМ-2018

Салах и Кадыров, торт для Месси и «Лада» для сербского капитана. Как российские регионы сходят с ума по ЧМ-2018
События и факты

Узнай, страна

На Камчатке открыли четвертое крупное золотодобывающее производство

На Камчатке открыли четвертое крупное золотодобывающее производство

Третье винодельческое предприятие Кубани отправляет свою продукцию в Германию

Третье винодельческое предприятие Кубани отправляет свою продукцию в Германию

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

28 ИЮН, 23:59 Саратовские ученые создали безопасный для человека пластик
С Данией или без нее. «Северный поток-2» начнут строить этим летом
С Данией или без нее. «Северный поток-2» начнут строить этим летом
28 ИЮН, 22:57 Сборная Бельгии одержала победу над англичанами в матче ЧМ-2018 Сборная Бельгии одержала победу над англичанами в матче ЧМ-2018
28 ИЮН, 22:00 Столичные власти установили металлоискатели на Никольской улице Столичные власти установили металлоискатели на Никольской улице
28 ИЮН, 21:21 В Госдуме ответили на возможность приравнять номер мобильного к паспорту В Госдуме ответили на возможность приравнять номер мобильного к паспорту
28 ИЮН, 21:04 Пространство между звездами заполнено жирным, возможно, токсичным углеродом Пространство между звездами заполнено жирным, возможно, токсичным углеродом

Узнай, страна!

01:54 На Камчатке открыли четвертое крупное золотодобывающее производство На Камчатке открыли четвертое крупное золотодобывающее производство
Успокоиться или паниковать? Норвежские ученые предупреждают о климатической катастрофе в России
Успокоиться или паниковать? Норвежские ученые предупреждают о климатической катастрофе в России
00:19 Третье винодельческое предприятие Кубани отправляет свою продукцию в Германию Третье винодельческое предприятие Кубани отправляет свою продукцию в Германию
28 ИЮН, 22:29 Еще 122 тысячи гектаров земли в Хабаровском крае станут «дальневосточными» Еще 122 тысячи гектаров земли в Хабаровском крае станут «дальневосточными»
28 ИЮН, 19:48 В Курской области стартовал молодежный туристический проект «ЦУЕФА» В Курской области стартовал молодежный туристический проект «ЦУЕФА»
28 ИЮН, 13:51 Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор отмечает 20 лет со дня основания Тамбовский инновационный бизнес-инкубатор отмечает 20 лет со дня основания
27 ИЮН, 14:58 Омским бизнесменам расскажут о налоговых льготах при экспорте Омским бизнесменам расскажут о налоговых льготах при экспорте
Признает Крым российским и снимет санкции? Трамп объявил о встрече с Путиным
Признает Крым российским и снимет санкции? Трамп объявил о встрече с Путиным
15 ИЮН, 14:38 Центр СПО в Орле Центр СПО в Орле

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter