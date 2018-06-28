СМИ: шесть человек погибли при стрельбе в редакции Capital Gazette в США
Фото: joshuamckerrow / Twitter
Шесть человек погибли, более двадцати получили ранения во время стрельбы на территории главного офиса газеты Capital Gazette в Аннаполисе (штат Мэриленд, США). Об этом сообщает телекомпания MSNBC, передает ТАСС.
Сотрудники американских правоохранительных органов назвали случившееся «локальным инцидентом», а не терактом. Как сообщил заместитель пресс-секретаря Белого дома Линдси Уолтерс, президент США проинформирован о стрельбе.
Здание редакции эвакуировали. Как сообщил представителям СМИ шериф Рон Бэйтмен, подозреваемый в стрельбе задержан. В настоящее время правоохранители ищут в редакции его возможных сообщников.
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