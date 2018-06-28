Сборная Бельгии одержала победу над англичанами в матче ЧМ-2018
28.06.2018 22:57
Фото: РИА Новости/Владимир Песня
Сборная Бельгии завершила групповой этап ЧМ по футболу победой над командой Англии. Встреча группы G состоялась 28 июня на стадионе "Калининград" и закончилась со счетом 1:0.
Гол (на 51-й минуте) в ворота сборной Англии забил бельгийский полузащитник Аднан Янузай.
Обе сборные досрочно вышли в плей-офф. Сборная Бельгии одержала 3 победы и заняла первую строчку в турнирной таблице с 9 очками, англичане расположились следом с 6 очками, передает РЕН ТВ.
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