Сборная Бельгии одержала победу над англичанами в матче ЧМ-2018

28.06.2018 22:57



Фото: РИА Новости/Владимир Песня

Сборная Бельгии завершила групповой этап ЧМ по футболу победой над командой Англии. Встреча группы G состоялась 28 июня на стадионе "Калининград" и закончилась со счетом 1:0.

Гол (на 51-й минуте) в ворота сборной Англии забил бельгийский полузащитник Аднан Янузай.

Обе сборные досрочно вышли в плей-офф. Сборная Бельгии одержала 3 победы и заняла первую строчку в турнирной таблице с 9 очками, англичане расположились следом с 6 очками, передает РЕН ТВ.