Столичные власти установили металлоискатели на Никольской улице

28.06.2018 22:00



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные власти в целях усиления безопасности в период проведения в Москве ЧМ-2018 установили металлоискатели на Никольской улице, ставшей центром встречи футбольных болельщиков, передает ТАСС со ссылкой на главу департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимира Черникова.

Никольская улица, расположенная рядом с главной площадью РФ, является излюбленным местом для городских гуляний, неформальным местом встречи фанатов, которые приехали поддержать свои национальные сборные.

«В качестве усиления мер безопасности 27 июня были поставлены рамки в районе улицы Лубянка. Все спокойно работает, рамки справляются...», - сказал Черников.

Он также заметил, что рамки демонтируют после окончания ЧМ-2018.

ЧМ по футболу в РФ завершится пятнадцатого июля.