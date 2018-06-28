В Госдуме ответили на возможность приравнять номер мобильного к паспорту

28.06.2018 21:21



Депутат Государственной думы РФ Антон Горелкин прокомментировал предложение идентифицировать личность россиян, при оказании им дистанционных услуг, по номеру мобильного телефона, приравняв его к паспорту гражданина РФ, пишет газета Ведомости. По его словам, данный проект необходимо тщательно проработать, так как SIM-карты, которые легко подделать, не являются надежным механизмом защиты от мошенничества.