Пространство между звездами заполнено жирным, возможно, токсичным углеродом

28.06.2018 21:04



Пространство между звездами может выглядеть довольно пустым, но, на самом деле, оно заполнено электромагнитным излучением и огромными облаками материи, вместе именуемыми межзвездной средой. Некоторые из них - это алифатические атомы углерода, которые текут со звезд, и новое исследование ученых из Университета Нового Южного Уэльса и исследователей Университета Эге показало, что их очень много, пишет GIZMODO.

В межзвездном пространстве достаточно жирного, вероятно, токсичного углеродного вещества, которое, по словам профессора Университета Нового Южного Уэльса и соавтор исследования Тима Шмидта, может накапливаться на любом теоретическом будущем межзвездном корабле, покрывая лобовое стекло корабля, путешествующего через межзвездное пространство, очень липким покрытием.

«Среди других вещей, с которыми корабль столкнется, это межзвездная пыль, которая частично смазана, частично состоит из сажи и частично из силикатов, таких как песок», - сказал он, добавив, что в нашей солнечной системе смазка сметается солнечным ветром.