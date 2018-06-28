Определились все участники 1/8 финала ЧМ

28.06.2018 20:45



Практически завершились групповые матчи Чемпионата мира по футболу 2018 года, остались не сыгранными только два матча сборных Англии и Бельгии и Панамы и Туниса в группе G. Тем не менее, уже определились все участники 1/8 финала. Так, из группы А в плей-офф вышли Уругвай и Россия, группа В: Испания и Португалия, группа С: Франция, Дания, группа D: Хорватия и Аргентина, группа Е: Бразилия, Швейцария, группа F: Швеция, Мексика, группа G: Англия и Бельгия, группа Н: Колумбия и Япония. Матчи 1/8 финала начнутся 30 июня.