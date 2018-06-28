"Нафтогаз" будет оспаривать приостановку решения по спору с "Газпромом"

28.06.2018 20:30



Руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что компания будет подавать дополнительное обращение в шведский суд, для того чтобы оспорить принятое в пользу "Газпрома" решение о приостановлении действия решения Стокгольмского арбитража, пишет ТАСС. Коболев заявил, что "Нафтогаз" продолжить действия по аресту активов "Газпрома" в других странах, так как решение суда Швеции не является обязательным к исполнению.