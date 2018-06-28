Forbes опубликовал сотню "элитных" вузов России

28.06.2018 20:21



Американский журнал Forbes опубликовал список 100 "элитных" вузов России, пишет Коммерсант. Учебные заведения оценивались по трем критериям: качество образования, качество выпускников и "фактор Forbes", который учитывает "элитность" вуза, а также долю предпринимателей в общем количестве выпускников, которые в дальнейшем могли бы попасть в рейтинги журнала или войти в политическую элиту России. Так, в ТОР-10 вошли: РЭШ, РАНХиГС, МФТИ, НИТУ МИСиС, МГИМО, МГУ, Санкт-Петербургский ИТМО, РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, НИЯУ МИФИ, НИУ «ВШЭ».