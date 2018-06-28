Путин и Инфантино сыграли в футбол на Красной площади

28.06.2018 16:32



Лидер России Владимир Путин и глава ФИФА Джанни Инфантино поиграли на футбольных аттракционах, установленных в парке футбола на Красной площади. На одной из площадок, они забили по одному голу в ворота,пишет газета Известия. Также, Путин и Инфантино осмотрели павильон, где выставлен Кубок Чемпионата мира по футболу 2018 и посетили дружеский матч, прошедший между командой легенд ФИФА и юношеским клубом «Тотем» из Красноярска.