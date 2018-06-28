"Северный поток -2" может быть построен в обход Дании

28.06.2018 16:19



Финансовый директор Nord Stream 2 AG Пол Коркоран заявил, что независимо от получения разрешения на прокладку газопровода "Северный поток - 2" от властей Дании, в течение нескольких ближайших недель начнутся подготовительные работы для начала строительства, пишет ТАСС. По его словам, в случае получения отказа, газопровод пройдет в международных водах к северу о Дании. Коркоран подчеркнул, что изменение маршрута не сильно повлияет на стоимость проекта в финансовом плане.