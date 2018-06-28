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ИЗМИР

Уроки музыки могут улучшить способность обучению языка

28.06.2018 15:54
Уроки музыки могут улучшить способность обучению языка

Новое исследование показало, что уроки игры на фортепиано влияют на способность детей различать разные тона, тем самым улучшая способность ребенка различать произносимые слова, пишет PsychCentral.

В исследовании, проведенном д-ром Робертом Десимоне, директором Института исследования мозга MGG McGovern,  участвовали 74 ребенка 4 и 5 лет, которые были разделены на три группы: одну, которая получала 45-минутные уроки игры на фортепиано три раза в неделю; вторую, которая получала дополнительную инструкцию по чтению за тот же период времени; и третью, которая не получила ни одного вида вмешательства. 

Через шесть месяцев исследователи протестировали детей на их способность различать слова, основанные на различиях в гласных, согласных или тонах. Лучшая дискриминация слов обычно соответствует лучшему фонологическому осознанию - осознанию звуковой структуры слов, которая является ключевым компонентом обучения чтению.

Дети, у которых были уроки игры на фортепиано, показали значительное преимущество перед детьми в дополнительной группе чтения, различая слова, которые отличаются одним согласным. Дети как в фортепианной группе, так и в группе дополнительного чтения работали лучше, чем дети, которые не принимали ни одного вида вмешательства, когда речь шла о дискриминирующих словах, основанных на различиях гласных.

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