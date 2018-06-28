Уроки музыки могут улучшить способность обучению языка

28.06.2018 15:54



Новое исследование показало, что уроки игры на фортепиано влияют на способность детей различать разные тона, тем самым улучшая способность ребенка различать произносимые слова, пишет PsychCentral.

В исследовании, проведенном д-ром Робертом Десимоне, директором Института исследования мозга MGG McGovern, участвовали 74 ребенка 4 и 5 лет, которые были разделены на три группы: одну, которая получала 45-минутные уроки игры на фортепиано три раза в неделю; вторую, которая получала дополнительную инструкцию по чтению за тот же период времени; и третью, которая не получила ни одного вида вмешательства.

Через шесть месяцев исследователи протестировали детей на их способность различать слова, основанные на различиях в гласных, согласных или тонах. Лучшая дискриминация слов обычно соответствует лучшему фонологическому осознанию - осознанию звуковой структуры слов, которая является ключевым компонентом обучения чтению.

Дети, у которых были уроки игры на фортепиано, показали значительное преимущество перед детьми в дополнительной группе чтения, различая слова, которые отличаются одним согласным. Дети как в фортепианной группе, так и в группе дополнительного чтения работали лучше, чем дети, которые не принимали ни одного вида вмешательства, когда речь шла о дискриминирующих словах, основанных на различиях гласных.