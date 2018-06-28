Македония отказывается строить новые центры для мигрантов

28.06.2018 13:59



У Македонии нет возможности организовывать новые центры и пункты лагерей, которые будут принимать мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, передает РИА Новости со ссылкой на заявление главы МВД Оливера Спасовски. По его словам, в стране для этого нет условий. В Македонии уже есть два транзитных центра для краткого пребывания. Кроме этого, по словам главы ведомства, сегодня «безопасность границ находится на удовлетворительном уровне».