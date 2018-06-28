Порошенко заявил, что конституция Украины – одна из самых демократических в мире

28.06.2018 13:44



Украинский глава Петр Порошенко в своем поздравлении ко Дню конституции заявил, что главный закон Украины является одним из самых демократических во всем мире. Как передает РИА Новости, об этом глава страны написал в своем Фейсбуке.

Порошенко подчеркнул, что украинская конституция является «наследница идей и принципов, заложенных в документе славного гетмана», и призвал совместно защищать идеи, по которым сегодня живет Украина.