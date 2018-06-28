Карине Цуркан предъявлено официально обвинение в шпионаже

28.06.2018 13:13



Члену правления «Интер РАО» Карине Цуркан официально предъявлено обвинение в шпионаже, передает РИА Новости со ссылкой на ее адвоката Дмитрия Цуприка. Кроме этого, сообщается, что в Московском городском суде сегодня была отклонена апелляция о смягчении приговора. Само заседание проходило в закрытом режиме, делу присвоен гриф «совершенно секретно». Сама Цуркан принимала участие в заседании в формате видеосвязи, находясь в СИЗО «Лефортово».