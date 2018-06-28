28.06.2018 12:55



К Луне может отравиться российский корабль «Союз». Как передает РИА Новости, анонс о возможных пилотируемых полетах заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. По его словам, это может произойти пока завершается разработка «Федерации».

Рогозин напомнил, что с самого начала «Союз» создавали «под лунную программу». Это позволяет сделать выводы о том, что вполне можно провести модернизацию космического корабля, пока не будет получен новый.