Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
28 ИЮН, 13:18 МСК
USD (ЦБ)    63,2910
EUR (ЦБ)    73,0884
ЧМ 218
ИЗМИР

Яровая: Россия защищает Европу от террористов и мигрантов

28.06.2018 12:04
Яровая: Россия защищает Европу от террористов и мигрантов

Россия в Сирии защищает не только свои интересы, но и в одиночку обеспечивает мир и безопасность всей Европы и православного мира – об этом в беседе с РИА Новости заявила вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая. Однако, по ее словам, борьба с терроризмом нуждается не только в совместных усилиях, но и в коалиции под эгидой ООН. Яровая также сообщила, что эта идея нашла поддержку у МАП (Межпарламентская ассамблея православия).

переслать на email
Все новости >

Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий

Статьи

Что такое жизнь, как она возникла на Земле и есть ли она еще где-нибудь во Вселенной

Что такое жизнь, как она возникла на Земле и есть ли она еще где-нибудь во Вселенной
Наука и технологии

«Мусорные бунты» в Подмосковье – бессмысленные и беспощадные?

«Мусорные бунты» в Подмосковье – бессмысленные и беспощадные?
Политика

«Угроза со стороны США будет и дальше нарастать». Зачем Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу нефти

«Угроза со стороны США будет и дальше нарастать». Зачем Россия и ОПЕК договорились увеличить добычу нефти
Интервью и комментарии

Салах и Кадыров, торт для Месси и «Лада» для сербского капитана. Как российские регионы сходят с ума по ЧМ-2018

Салах и Кадыров, торт для Месси и «Лада» для сербского капитана. Как российские регионы сходят с ума по ЧМ-2018
События и факты

Узнай, страна

КОИБы и видеонаблюдение станут обязательными на муниципальных выборах в Тамбове

КОИБы и видеонаблюдение станут обязательными на муниципальных выборах в Тамбове

Тамбовская область направит больше двух миллионов рублей на государственную национальную политику

Тамбовская область направит больше двух миллионов рублей на государственную национальную политику

Новости компаний

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Процессам коммерциализации интеллектуальной собственности в науке требуется общественный мониторинг

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Со «100 надеждами бизнеса» ТПП РФ попала прямо в точку, считает Владимир Гищенко

Новости СМИ

Новости дня

13:13 Карине Цуркан предъявлено официально обвинение в шпионаже Карине Цуркан предъявлено официально обвинение в шпионаже
Успокоиться или паниковать? Норвежские ученые предупреждают о климатической катастрофе в России
Успокоиться или паниковать? Норвежские ученые предупреждают о климатической катастрофе в России
12:55 К Луне может отравиться российский корабль «Союз» К Луне может отравиться российский корабль «Союз»
12:33 В Донбасс отправилось порядка 270 тонн гуманитарной помощи от Красного Креста В Донбасс отправилось порядка 270 тонн гуманитарной помощи от Красного Креста
12:14 Меркель заявила, что введенные США пошлины противозаконны Меркель заявила, что введенные США пошлины противозаконны
11:33 В июле пройдет эксгумация останков диктатора Франко В июле пройдет эксгумация останков диктатора Франко

Узнай, страна!

14:12 КОИБы и видеонаблюдение станут обязательными на муниципальных выборах в Тамбове КОИБы и видеонаблюдение станут обязательными на муниципальных выборах в Тамбове
Признает Крым российским и снимет санкции? Трамп объявил о встрече с Путиным
Признает Крым российским и снимет санкции? Трамп объявил о встрече с Путиным
02:24 В Крыму получили первые 45 мегаватт электроэнергии собственного производства В Крыму получили первые 45 мегаватт электроэнергии собственного производства
02:21 Путь немецким самолетам проложат российской «Галактикой» Путь немецким самолетам проложат российской «Галактикой»
27 ИЮН, 14:58 Омским бизнесменам расскажут о налоговых льготах при экспорте Омским бизнесменам расскажут о налоговых льготах при экспорте
26 ИЮН, 23:22 В Республике Адыгея стартовало строительство водозабора и магистрального водовода к Майкопу В Республике Адыгея стартовало строительство водозабора и магистрального водовода к Майкопу
21 ИЮН, 20:39 Соглашение о сотрудничестве между Курской и Воронежской областью открывает новые перспективы Соглашение о сотрудничестве между Курской и Воронежской областью открывает новые перспективы
Путин разрешил блокировать кредитные карты россиян, России предрекают климатическую катастрофу и другие новости четверга
Путин разрешил блокировать кредитные карты россиян, России предрекают климатическую катастрофу и другие новости четверга
15 ИЮН, 14:38 Центр СПО в Орле Центр СПО в Орле

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter