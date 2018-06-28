Яровая: Россия защищает Европу от террористов и мигрантов

28.06.2018 12:04



Россия в Сирии защищает не только свои интересы, но и в одиночку обеспечивает мир и безопасность всей Европы и православного мира – об этом в беседе с РИА Новости заявила вице-спикер Государственной думы РФ Ирина Яровая. Однако, по ее словам, борьба с терроризмом нуждается не только в совместных усилиях, но и в коалиции под эгидой ООН. Яровая также сообщила, что эта идея нашла поддержку у МАП (Межпарламентская ассамблея православия).