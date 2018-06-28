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ИЗМИР

В июле пройдет эксгумация останков диктатора Франко

28.06.2018 11:33
В июле пройдет эксгумация останков диктатора Франко

В июле состоится эксгумация и перезахоронение останков Франсиско Франко, который был правителем Испании с 1939 по 1975 год, передает Интерфакс со ссылкой на главу правительства Педро Санчеса. Как сообщают местные СМИ, это решение было неизбежным, так подобные требования выдвигали многие испанские левые и социалисты, однопартийцы Санчеса.

Напомним, что Франко похоронили в мавзолее в Долине Павших, который находится неподалеку от Мадрида. 

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