В июле пройдет эксгумация останков диктатора Франко

28.06.2018 11:33



В июле состоится эксгумация и перезахоронение останков Франсиско Франко, который был правителем Испании с 1939 по 1975 год, передает Интерфакс со ссылкой на главу правительства Педро Санчеса. Как сообщают местные СМИ, это решение было неизбежным, так подобные требования выдвигали многие испанские левые и социалисты, однопартийцы Санчеса.

Напомним, что Франко похоронили в мавзолее в Долине Павших, который находится неподалеку от Мадрида.