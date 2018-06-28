В Британии переживают, что саммит Россия – США ослабит единство НАТО

28.06.2018 08:56



Члены британского кабмина выражают свое беспокойство в связи с предстоящей встречей Владимира Путина и Дональда Трампа, передает Интерфакс со ссылкой на Times. Политики считают, что эта встреча отразится на единстве альянса НАТО в теме противостояния российской политике в Европе. В публикации говорится следующее: «Министры обеспокоены тем, что Трамп может понизить уровень обязательств перед Европой и пойти на компромисс в вопросе обороны НАТО от российской агрессии».