Юрий Чайка подверг критике работу Росприроднадзора и Роспотребнадзора

28.06.2018 08:25



Генеральный прокурор Юрий Чайка подверг критике работу Росприроднадзора, Роспотребнадзора, а также правоохранительных органов, специализирующихся не борьбе с нарушениями при обороте отходов, передает РИА Новости.

Во время профильного совещания в Иркутске Чайка отметил, Росприроднадзор не обеспечивает должным образом экологическую экспертизу, а также лицензирование предприятий и так далее. Что касается Роспотребнадзора, то, как заявил прокурор, это ведомство не в полном объеме мониторит социально-гигиеническое направление, в частности, на предприятиях и полигонах. Боле того, по словам Чайки, виновных в нарушениях незаконно освобождаю от административной ответственности.