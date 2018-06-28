В России более 200 т отходов приходится на каждого жителя

28.06.2018 08:03



Как сообщил первый заместитель генерального прокурора России Александр Буксман на заседании в Иркутске, по данным на 1 января 2018 года на каждого жителя России приходится по 205 тонн отходов. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, ежегодно в стране площадь полигонов твердых бытовых отходов и свалок увеличивается на 300 тысяч гектаров. В настоящее время на территории РФ под отходами находится 4 миллиона гектаров.