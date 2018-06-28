76% россиян поддержали идею введения 4-дневной рабочей недели

28.06.2018 06:47



В России в результате опроса 302 населенных пунктов, 78% российских граждан поддержали идею введения 4-дневной рабочей недели и заявили, что смогли бы выполнять тот же объем работы за 4 дня, который они выполняют за 5 дней. Об этом сообщает RG RU, ссылаясь на исследовательский центр портала Superjob.ru, который проводил опрос.

Отмечается, что 13% россиян считает, что выполнить их работу за 4 дня невозможно, 11% - затруднились с ответом.