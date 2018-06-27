Жителей Волгоградской области предупредили о сорокоградусной жаре
27.06.2018 23:59
Фото: univision.com
МЧС предупредило жителей Волгоградской области о сорокоградусной жаре, передает RT на русском со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В опубликованном МЧС сообщении указано, что в период с 12.00 до 17.00 28, 29 и 30 июня в Волгоградской области сохранится сильная жара - +40 °С.
Спасатели рекомендуют жителям данного региона защищать голову от попадания прямых солнечных лучей, соблюдать питьевой режим и воздержаться от употребления спиртных напитков.
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